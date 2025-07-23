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Муравейко: Подготовка к учениям "Запад-2025" вступила в завершающую фазу
Подготовка к учениям "Запад-2025" вступила в завершающую фазу. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко.
Согласованы районы размещения войск, развертывание пунктов управления, определены полигоны, где будет происходить основной розыгрыш эпизодов. Все эти объекты подготовлены и соответствуют требованиям, которые предъявляются к предстоящим маневрам и закладываются в замысел учений.
Также Павел Муравейко подчеркнул, что военные на этот раз сознательно ушли от сценария наступательной тематики. Маневры имеют исключительно оборонительные эпизоды, которые позволяют защищать и обеспечить безопасность Союзного государства.
Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:
"Учитывая то, что Беларусь постоянно обвиняют в агрессивных намерениях, мы приняли решение и отодвинули районы проведения учений от наших границ. Это сделано для того, чтобы убрать всякого рода инсинуации и не раздражать никого действиями наших войск. Однако хотелось бы отметить, что этот процесс не нужно оценивать как нашу слабость, или нашу лояльность, или реагирование на какие-то претензии. Мы это сделали исключительно как один из шагов стабилизации обстановки, успокаивания международной общественности. Но сегодня этот процесс почему-то начинают спекулировать наши западные коллеги. Польша заявила о том, что готова провести учение дивизионного масштаба у наших границ в районе Гродно, Беловежской пущи. Литва перебрасывает свою бригаду "Железный волк" на полигон Пабраде и планирует там проводить действия в 15 км от нашей границы. В этих условиях мы оставляем за собой право принять решение и переместить наши отдельные подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера, в том числе на тех направлениях, которые я обозначил".
Также в Минобороны подчеркнули: учитывая сокращение масштаба маневров, фактически наполовину был уменьшен и состав войск, которые будут задействованы в учениях. В ходе отработки учебно-боевых эпизодов будут использованы последние достижения современного военного искусства: беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, различные роботизированные и автоматизированные комплексы.