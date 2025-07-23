Муравейко: Подготовка к учениям "Запад-2025" вступила в завершающую фазу

"Учитывая то, что Беларусь постоянно обвиняют в агрессивных намерениях, мы приняли решение и отодвинули районы проведения учений от наших границ. Это сделано для того, чтобы убрать всякого рода инсинуации и не раздражать никого действиями наших войск. Однако хотелось бы отметить, что этот процесс не нужно оценивать как нашу слабость, или нашу лояльность, или реагирование на какие-то претензии. Мы это сделали исключительно как один из шагов стабилизации обстановки, успокаивания международной общественности. Но сегодня этот процесс почему-то начинают спекулировать наши западные коллеги. Польша заявила о том, что готова провести учение дивизионного масштаба у наших границ в районе Гродно, Беловежской пущи. Литва перебрасывает свою бригаду "Железный волк" на полигон Пабраде и планирует там проводить действия в 15 км от нашей границы. В этих условиях мы оставляем за собой право принять решение и переместить наши отдельные подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера, в том числе на тех направлениях, которые я обозначил".