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Мужчине, изнасиловавшему и убившему белоруску в Польше, могут дать пожизненное заключение

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23-летний Дориан С. обвиняется в изнасиловании и убийстве белоруски Елизаветы. Ему запросили пожизненное заключение, пишет БЕЛТА со ссылкой на портал Wiadomosci.wp.pl.

Отмечается, что суд над Дорианом С., обвиняемым в убийстве и изнасиловании 25-летней гражданки Беларуси Елизаветы, начался 4 декабря 2024 года и в основном проходил при отсутствии огласки. На последнем слушании, которое также было закрытым для публики, стороны высказали свои заключительные аргументы. В прокуратуре подтвердили, что анализы показали его вменяемость. Дориану С. грозит пожизненное заключение. Приговор должен быть вынесен 17 января 2025 года.

В ходе судебного процесса обвиняемый признался в совершении деяния, но отрицал, что хотел убить девушку.

Елизавета, 25-летняя гражданка Беларуси, была найдена 25 февраля прошлого года в критическом состоянии у ворот по ул.Журавия в Варшаве. Нашедший ее охранник вызвал скорую помощь и полицию, но 1 марта она скончалась не приходя в сознание. Подозреваемого задержали в тот же день. В его квартире нашли среди прочего большой кухонный нож и балаклаву. Ему предъявлено обвинение в убийстве на сексуальной почве и грабеже.

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