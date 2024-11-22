Мужчине, изнасиловавшему и убившему белоруску в Польше, могут дать пожизненное заключение

23-летний Дориан С. обвиняется в изнасиловании и убийстве белоруски Елизаветы. Ему запросили пожизненное заключение, пишет БЕЛТА со ссылкой на портал Wiadomosci.wp.pl.

Отмечается, что суд над Дорианом С., обвиняемым в убийстве и изнасиловании 25-летней гражданки Беларуси Елизаветы, начался 4 декабря 2024 года и в основном проходил при отсутствии огласки. На последнем слушании, которое также было закрытым для публики, стороны высказали свои заключительные аргументы. В прокуратуре подтвердили, что анализы показали его вменяемость. Дориану С. грозит пожизненное заключение. Приговор должен быть вынесен 17 января 2025 года.

В ходе судебного процесса обвиняемый признался в совершении деяния, но отрицал, что хотел убить девушку.