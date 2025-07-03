Музыка звучит, душа поет. У Дворца спорта проходит концерт "Магістраль нашай Незалежнасці"

"Чтобы завоевать сердца публики, достаточно быть искренним, петь о том, что тебе действительно близко, и отдавать всю свою энергию зрителям, - высказала мнение молодая исполнительница. - Сейчас публика очень благодарная, и это, правда, радует. Я замечаю, что молодежь с легкостью открывает для себя новые имена и новые звучания".

Режиссер-постановщик Игорь Кривулько, который занимается организацией вечернего гала-концерта в Минске, поделился эксклюзивами: "В этом году мы действительно подготовили много интересных и ярких номеров, которые прозвучат сегодня. Хочу отметить, что в этот раз мы сделали особый акцент на премьерах: будет много новых песен, в том числе на белорусском языке. Даже те композиции, которые уже звучали раньше, мы представим в новом прочтении, с другим звучанием. Кроме того, в этом году мы по-особенному отметим акцию "Споем гимн вместе". Это ежегодная акция, но в этом году в отличие от предыдущих мы хотим показать не просто масштаб, а сделать его по-настоящему впечатляющим - с прямыми включениями из разных областей".