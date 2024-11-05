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Музыкальное поздравление из Белграда записали супруги дипломатов

Музыкальное поздравление из Белграда к 25-летию Союзного государства. Песню, посвященную нерушимой дружбе Минска и Москвы, записали с участием супруг дипломатов Посольства Беларуси и Посольства России в Сербии.



Дарья Исакович и Мария Чижикова поют о единой судьбе и едином пути братских народов.

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