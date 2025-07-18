Музыкальные представления, вкусности, картины и игрушки. Курган Славы традиционно ждет гостей

Чем гордится Минская область, можно узнать на выставках выходного дня на Кургане Славы. В программе запланированы дегустации новинок отечественных брендов, мастер-классы и музыкальные перформансы.





Экспозиции представителей пищевой и легкой промышленности, сельхозпредприятий и ремесленников. Разнообразие - от объемных картин и игрушек ручной работы до изделий из кожи, дерева и ткани.