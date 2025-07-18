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Музыкальные представления, вкусности, картины и игрушки. Курган Славы традиционно ждет гостей
Автор:Редакция news.by
Чем гордится Минская область, можно узнать на выставках выходного дня на Кургане Славы. В программе запланированы дегустации новинок отечественных брендов, мастер-классы и музыкальные перформансы.
Экспозиции представителей пищевой и легкой промышленности, сельхозпредприятий и ремесленников. Разнообразие - от объемных картин и игрушек ручной работы до изделий из кожи, дерева и ткани.
Проект "Выходные на Кургане Славы" стартовал 5 лет назад. Презентации организаций центрального региона нашли отклик жителей региона и гостей со всей нашей страны.