МВД Беларуси: Безопасность в новогоднюю ночь обеспечена
Автор:Редакция news.by
Чрезвычайных ситуаций и происшествий в локациях массовых гуляний не допущено. Об этом сообщили в МВД Беларуси.
Безопасность в новогоднюю ночь обеспечивали сотрудники милиции, а также бойцы внутренних войск.
Праздничные мероприятия охватили полторы тысячи площадок по всей стране, самые масштабные - в столице и областных центрах.
В столице министр внутренних дел лично проконтролировал несение службы милиционерами. В МВД подчеркнули, что белорусы и гости страны с пониманием относились к мерам безопасности.