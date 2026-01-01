Смотреть онлайнПрограмма ТВ
МВД Беларуси: Безопасность в новогоднюю ночь обеспечена

Чрезвычайных ситуаций и происшествий в локациях массовых гуляний не допущено. Об этом сообщили в МВД Беларуси.

Безопасность в новогоднюю ночь обеспечивали сотрудники милиции, а также бойцы внутренних войск.

Праздничные мероприятия охватили полторы тысячи площадок по всей стране, самые масштабные - в столице и областных центрах.

В столице министр внутренних дел лично проконтролировал несение службы милиционерами. В МВД подчеркнули, что белорусы и гости страны с пониманием относились к мерам безопасности.

Новый год 2026МВДбезопасность