МВД Беларуси: Безопасность в новогоднюю ночь обеспечена

Чрезвычайных ситуаций и происшествий в локациях массовых гуляний не допущено. Об этом сообщили в МВД Беларуси.

Безопасность в новогоднюю ночь обеспечивали сотрудники милиции, а также бойцы внутренних войск.

Праздничные мероприятия охватили полторы тысячи площадок по всей стране, самые масштабные - в столице и областных центрах.