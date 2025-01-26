МВД Беларуси не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах Президента

МВД нашей страны не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах, отмечают в ведомстве. На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации.

"В период досрочного голосования и в основной день выборов несение службы осуществлялось в усиленном варианте. Развернута работа операционных штабов всех уровней. Под круглосуточной охраной находились все участки для голосования. Осуществлялось сопровождение транспортных средств при перевозке бюллетеней, а также членов комиссий во время голосования избирателей по месту жительства".