МВД Беларуси не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах Президента

Погода в Беларуси
Гродно6°
Брест8°
Гомель6°
Витебск4°
Могилев4°
Минск4°
Минск
4°
МВД нашей страны не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах, отмечают в ведомстве. На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации.
Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности:
"В период досрочного голосования и в основной день выборов несение службы осуществлялось в усиленном варианте. Развернута работа операционных штабов всех уровней. Под круглосуточной охраной находились все участки для голосования. Осуществлялось сопровождение транспортных средств при перевозке бюллетеней, а также членов комиссий во время голосования избирателей по месту жительства".
Задействован в обеспечение правопорядка на выборах был также потенциал добровольных дружин и ветеранов спецподразделений МВД".