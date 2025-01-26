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МВД Беларуси не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах Президента

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МВД нашей страны не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах, отмечают в ведомстве. На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности:

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"В период досрочного голосования и в основной день выборов несение службы осуществлялось в усиленном варианте. Развернута работа операционных штабов всех уровней. Под круглосуточной охраной находились все участки для голосования. Осуществлялось сопровождение транспортных средств при перевозке бюллетеней, а также членов комиссий во время голосования избирателей по месту жительства".

Задействован в обеспечение правопорядка на выборах был также потенциал добровольных дружин и ветеранов спецподразделений МВД".

выборы 2025