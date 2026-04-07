МВД Беларуси: с начала посевной кампании зафиксировано 67 преступлений

Милиция осуществляет мониторинг посевной кампании в Беларуси: зафиксировано 67 преступлений, большинство из них связаны с хищениями. Акцент делается на обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей сельхозпредприятий.

Юрий Пицко, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси:

"Сотрудниками БЭП Минщины установлены факты кражи запчастей к автомобильной технике и горюче-смазочных материалов в сельскохозяйственной организации Логойского района на общую сумму 19 тыс. рублей. На Брестчине в Пинском районе пресечена попытка хищения 10 т зерна. В отношении бригадира возбуждено уголовное дело. Факты получения взяток должностными лицами трех предприятий АПК вскрыты оперативниками Витебщины. Деньги передавались за благоприятное решение вопросов закупки средств защиты растений".