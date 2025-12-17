3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
МВД Беларуси усилило меры безопасности в школах
МВД Беларуси усилило меры безопасности во всех учреждениях образования страны в связи с трагедией, которая произошла 16 декабря в Подмосковье.
Уже трое человек задержаны за распространение ложной информации об опасности, сообщили в ведомстве.
Министр внутренних дел Иван Кубраков дал ряд конкретных поручений. В частности, поставлена задача усилить бдительность охраны в школах, проконтролировать исправность технических средств защиты и обеспечить мгновенное реагирование нарядов при поступлении сигналов тревоги.
С администрациями школ проведут инструктажи, как действовать при возникновении ЧС. Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут индивидуальную работу с учащимися, состоящими на профилактических учетах.
Оперативная обстановка в стране под контролем. Любые попытки дестабилизировать ситуацию будут незамедлительно и жестко пресекаться, подчеркнули в МВД.