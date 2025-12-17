МВД Беларуси усилило меры безопасности в школах

МВД Беларуси усилило меры безопасности во всех учреждениях образования страны в связи с трагедией, которая произошла 16 декабря в Подмосковье.

Уже трое человек задержаны за распространение ложной информации об опасности, сообщили в ведомстве.

Министр внутренних дел Иван Кубраков дал ряд конкретных поручений. В частности, поставлена задача усилить бдительность охраны в школах, проконтролировать исправность технических средств защиты и обеспечить мгновенное реагирование нарядов при поступлении сигналов тревоги.

С администрациями школ проведут инструктажи, как действовать при возникновении ЧС. Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут индивидуальную работу с учащимися, состоящими на профилактических учетах.