МВД Беларуси за сутки заблокировало 111 фишинговых интернет-ресурсов

Более сотни поддельных ссылок блокировала система МВД за сутки. А в милицию поступило около 500 обращений от пострадавших от интернет-мошенников.

На первом месте фишинг - интернет-мошенничество, целью которого является получение доступа к личным данным пользователей - логинам и паролям. Здесь фантазия аферистов самая разная. От звонков по замене электросчетчиков до смс-уведомлений якобы от представителей МВД. Затем идут покупка товаров в интернете и хищения с использованием соцсетей.