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МВД: около 180 тыс. человек пришли посмотреть парад Победы в Минске
МВД: около 180 тыс. человек пришли посмотреть парад Победы в Минскеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a02cc27-8b75-412c-ab0d-b50574138a29/conversions/80f86168-b319-4b44-a2f5-b8e2e0294429-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a02cc27-8b75-412c-ab0d-b50574138a29/conversions/80f86168-b319-4b44-a2f5-b8e2e0294429-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a02cc27-8b75-412c-ab0d-b50574138a29/conversions/80f86168-b319-4b44-a2f5-b8e2e0294429-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a02cc27-8b75-412c-ab0d-b50574138a29/conversions/80f86168-b319-4b44-a2f5-b8e2e0294429-xl-___webp_1920.webp 1920w
В центре белорусской столицы на военном параде в честь 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне присутствовали 180 тыс. зрителей, такие данные приводит МВД.
Именно такое количество минчан и гостей столицы собралось вечером 9 мая в районе стелы "Минск - город-герой". Еще больше людей по всей Беларуси и за ее пределами в то же время прильнули к экранам телевизоров, чтобы посмотреть видеотрансляцию парада и театрализованного эпизода "Будем жить".