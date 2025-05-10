МВД: около 180 тыс. человек пришли посмотреть парад Победы в Минске

Именно такое количество минчан и гостей столицы собралось вечером 9 мая в районе стелы "Минск - город-герой". Еще больше людей по всей Беларуси и за ее пределами в то же время прильнули к экранам телевизоров, чтобы посмотреть видеотрансляцию парада и театрализованного эпизода "Будем жить".