"Мы - граждане Беларуси!" - молодые белорусы получили паспорта в ЦИК и Совете Республики
В преддверии Дня Конституции 14-летним белорусам вручают главный документ. В стране продолжается акция "Мы - граждане Беларуси!". Вместе с паспортом каждому символический подарок: Основной закон страны – Конституция - и спилс-карта. Все школьники - отличники учебы, победители различных конкурсов и олимпиад.
С гордостью и особым трепетом Дарья Бруй из Калинковичей держит в руках свой первый главный документ. Говорит, что момент, конечно, волнительный. Но это еще один повод обозначить свои ориентиры.
Направить свой потенциал на развитие государства и его процветание намерен и Александр Бернацкий, он мечтает стать машиностроителем.
Сегодня свой первый главный документ в Центризбиркоме получили 10 юношей и девушек из разных регионов. У них значимые достижения не только в учебе, еще и в спорте, научной, культурной и общественной деятельности.
Кстати, идея приглашать ребят в столицу и в особой обстановке вручать им паспорта принадлежит Белорусскому союзу молодежи. Инициативе уже 22 года. Несколько десятков тысяч юных белорусов за это время к ней присоединились.
Торжественное вручение паспортов в Совете Республики
В Совете Республики свой первый паспорт получили 19 юношей и девушек. Путевку во взрослую жизнь молодым людям вручил председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов. Помимо подарков, дали еще и возможность увидеть и понять, как и где принимаются законопроекты, а порой и судьбоносные решения для нашей страны. Помимо официальной церемонии, экскурсия по Совету Республики и душевная беседа за чашкой чая.
А талантливым школьникам северного региона их главный документ вручил председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник.
Республиканская акция "Мы - граждане Беларуси!" в этом году охватит более 3 тыс. юношей и девушек из всех регионов. Продлится по 15 марта.