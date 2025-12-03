3.74 BYN
"Мы хотим донести свое видение вклада людей в Победу" - Сергеенко о патриотическом воспитании
Игорь Сергеенко и депутаты Палаты представителей посетили Минское суворовское училище. Народные избранники вместе с суворовцами и преподавателями представили проект "Солдату Победы посвящается…". Акция стала продолжением проекта "80 лет Победы".
Одноименную книгу презентовали в мае 2025 года. В ней собраны материалы, предоставленные депутатами и работниками секретариата Палаты представителей, о фактах, событиях, участниках Великой Отечественной, ранее не известных широкой общественности.
Цель новой акции - активное вовлечение молодежи в дело сохранения исторической памяти.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Сегодня мы решили этот проект воспитанникам училища продемонстрировать. Внесли определенные инновации. Сегодня мы покажем видеоролики, в которых наши депутаты будут рассказывать об этих людях. Мы хотим донести будущим офицерам (поскольку здесь уделяется серьезное внимание военно-патриотическому воспитанию) свое видение тех героических и трагических событий и вклада наших людей в Великую Победу".
Гости также смогли ознакомиться с жизнью, бытом и учебным процессом воспитанников училища. Депутаты возложили цветы к памятнику выпускникам Минского суворовского, погибшим при исполнении служебных обязанностей.