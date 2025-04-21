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"Мы помним". Мотоциклисты из Словакии и других стран ЕС посетили Брестскую крепость
Памяти всех героев Великой Отечественной: автомотопробег словацкого гражданского объединения "Брат за брата" проходит через Беларусь.
Так, в Брестской крепости для гостей провели экскурсию. Дань уважения всем, кто сражался за наше мирное небо. Живые цветы легли к Вечному огню.
Матуш Алекса, председатель гражданского объединения "Брат за брата" (Словакия):
"Несмотря на стремление европейских политиков прервать нашу память, запретить нам помнить историю - то, что происходило во время Великой Отечественной войны, - мы хотим показать, что мы помним. Вся наша жизнь связана с Россией и Беларусью. Политики могут говорить все что угодно. Но решает все равно народ. Вы помогали нам освобождать наши территории, и за это мы всегда будем благодарны".
"Для нас Беларусь и Россия являются примером для подражания. Вы прикладываете максимум усилий для сохранения исторической памяти и наследия, вы всегда будете помнить и защищать собственную историю", - отметил Карел Ткадлчик, представитель гражданского объединения "Брат за брата" (Чехия).
В автомотопробеге участвует 3 группы. В маршруте - Словакия, Чехия, Польша, Беларусь и Россия - более 20 тыс. км.