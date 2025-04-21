"Мы помним". Мотоциклисты из Словакии и других стран ЕС посетили Брестскую крепость

"Несмотря на стремление европейских политиков прервать нашу память, запретить нам помнить историю - то, что происходило во время Великой Отечественной войны, - мы хотим показать, что мы помним. Вся наша жизнь связана с Россией и Беларусью. Политики могут говорить все что угодно. Но решает все равно народ. Вы помогали нам освобождать наши территории, и за это мы всегда будем благодарны".