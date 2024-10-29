"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности

На II Минской международной конференции по евразийской безопасности присутствовало около 150 журналистов из разных стран и не меньшее количество независимых специалистов в области политики и национальной безопасности.

Эксперты поделились своими взглядами и мнениями о том, как мы можем строить свое будущее в условиях постоянных вызовов.

Уильям Джонс, экс-руководитель вашингтонского бюро новостной службы Eir News Service (США):

"То, что обсуждалось в эти дни в Минске, важно не только для европейских стран, но и для Соединенных Штатов Америки. США вовлечены в большое количество серьезных вооруженных конфликтов. Более того, мы практически находимся на пороге ядерной войны. И особенно важен этот вопрос именно сейчас, когда в США идет электоральная кампания. Есть несколько путей, как разрешить эту ситуацию. Об этом мы говорили в Минске. Как найти выход из такого положения? Ответы на этот вопрос я хочу привезти в США".

"Мы хотим продвигать повестку учета интересов крупнейших игроков Евразии, средних государств, чтобы не только господствующие, скажем так, силы, представленные коллективным Западом, определяли, куда идет мир. Тем более мы видим, что с развитием проблемы, по сути, мир идет в тупик под руководством коллективного Запада, Соединенных Штатов. Важно нащупать новые модели. Как мы видим мир? Как мы видим это справедливое мироустройство? Какие реальные шаги избежания большой войны мы можем предложить, в том числе и Западу?", - считает Алексей Дзермант, политолог.

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Эрве Жювен, независимый эксперт, депутат Европарламента от партии "Национальное объединение" (Франция):

"Мы должны работать не только над культурным и цивилизационным разнообразием, но и над разнообразием политических систем, систем законодательных, экономических и гуманитарных. Разнообразие имеет множество значений, мы должны сберечь это разнообразие. Благодаря этому форуму мы продолжаем движение к сохранению мира".

"Место Польши в большом евразийском пространстве. Интересы и Польши, и Беларуси связаны с Евразией. Эта конференция объединяет специалистов, политиков, глобальное большинство. Не альтернативный мир, а мир, который объективно растет, развивается", - убежден Томаш Грыгуч, политолог (Польша).

Мандана Тишехьяр, профессор университета им. Алламе Табатабаи (Иран):

"Евразийское сотрудничество может сориентировать мир на другое. Сейчас здесь, на таком большом Востоке, это возможность для нас вместе менять реальность".

"Беларусь играет важную роль в европейской безопасности сегодня и будет играть важную роль завтра, когда мы будем решать вопросы по поводу трансформации европейского порядка", - отметил Душан Пророкович, старший научный сотрудник Института международной политики и экономики (Сербия).

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Тамас Джено Сцекерес, член болгарской партии "Возрождение", координатор по международному сотрудничеству партии:

"Президент Беларуси, господин Лукашенко, просто образец. Он просто спас Беларусь. Спас Беларусь от того, что случилось примерно в Болгарии или в Украине".

"Я верю в диалог, я верю в то, что необходимо держать каналы коммуникации открытыми. И я считаю, что это трагично, что возник новый железный занавес. Ведь буквально недавно мы разрушали границы, налаживали общение, устанавливали связи, в том числе и в образовательной сфере, академической. Естественная экономика, торговля, - рассказал Ричард Саква, почетный профессор Кентского университета (Великобритания). - А сегодня все прекратилось, границы закрыты. Я верю, что если мы сможем понять друг друга, общаться, то снова начнется процесс разрушения этих границ".

Дмитрий Тренин, политолог (Россия):

"На самом деле санкции работают прежде всего и наиболее эффективно в отношении тех стран, которые в общем готовы сдаться. И Россия, Беларусь к этим странам не принадлежат. Если страна не собирается сдаваться, то санкции делают ее сильнее".