"Мы уже планируем новую номинацию совместно с СНГ". Караник о кинофестивале "Лістапад"

17 апреля в Совмине собрался оргкомитет по проведению кинофестиваля "Лістапад". Говорили о том, что важно сделать, чтобы привлечь как можно больше именитых гостей и интересных картин.

К слову, это заседание координационного комитета кинофестиваля было первое в этом году. Сам же фестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси традиционно осенью. Конечно, важно обсудить сегодня и дату проведения, а также и много других нюансов. Кстати, в 2025 году это будет 31-й по счету кинофестиваль. И прошлый, юбилейный - 30-й, собрал огромное количество кинокартин, которые прислали на конкурс. Участвовало изначально 125 стран и было отобрано 50 картин. Надеемся, что в этом году интерес будет не меньше.

И сегодня на заседании координационного комитета озвучены некоторые новации, которые касаются именно 2025 года. Про них говорил вице-премьер Владимир Караник.

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"Этот фестиваль за свою историю открыл для зрителей знаковые киноленты. И наша задача провести его на очень хорошем организационном уровне. Мы должны обсудить подходы к выдвижению номинантов на поощрения и премии. Мы уже планируем новую номинацию совместно с СНГ, чтобы поднять интерес к фестивалю", - поделился планами заместитель премьер-министра Беларуси, Владимир Караник.