На 2 копейки - с 5 апреля в Беларуси ожидается подорожание автомобильного топлива

На АЗС Беларуси с 5 апреля уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо вырастет на 2 копейки. Об этом сообщает БЕЛТА .

О поэтапном изменении цены на моторное топливо в Беларуси стало известно 12 марта. В концерне "Белнефтехим" рост цен объяснили так: "С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта этого года".