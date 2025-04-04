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На 2 копейки - с 5 апреля в Беларуси ожидается подорожание автомобильного топлива

На 2 копейки - с 5 апреля в Беларуси ожидается подорожание автомобильного топлива

На АЗС Беларуси с 5 апреля уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо вырастет на 2 копейки. Об этом сообщает БЕЛТА.

Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,42 белорусских рубля, АИ-95-К5-Евро - 2,52 рубля, АИ-98-К5-Евро - 2,74, дизельного топлива - 2,52.

О поэтапном изменении цены на моторное топливо в Беларуси стало известно 12 марта. В концерне "Белнефтехим" рост цен объяснили так: "С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта этого года".

топливо