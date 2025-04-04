3.66 BYN
3.13 BYN
3.46 BYN
На 2 копейки - с 5 апреля в Беларуси ожидается подорожание автомобильного топлива
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byУровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси с 5 апреля изменится
На 2 копейки - с 5 апреля в Беларуси ожидается подорожание автомобильного топливаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-xl-___webp_1920.webp 1920w
На АЗС Беларуси с 5 апреля уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо вырастет на 2 копейки. Об этом сообщает БЕЛТА.
Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,42 белорусских рубля, АИ-95-К5-Евро - 2,52 рубля, АИ-98-К5-Евро - 2,74, дизельного топлива - 2,52.
О поэтапном изменении цены на моторное топливо в Беларуси стало известно 12 марта. В концерне "Белнефтехим" рост цен объяснили так: "С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта этого года".