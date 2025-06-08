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На 9 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней
Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней объявлен в Беларуси на 9 июня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку страны прогнозируются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В северных районах в ночные часы ожидаются сильные дожди. Ветер ночью переменных направлений 5-10 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с. Утром и днем на большей части территории страны ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 11 градусов на северо-западе до 20 градусов на юго-востоке. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов, в юго-восточных районах - до 21-23 градуса.