На Беларуси пытаются отрабатывать элементы влияния на сознание человека - Беляев

Беларусь - это полигон, на котором, пользуясь нашей избирательной кампанией, пытаются отрабатывать все элементы влияния на сознание человека. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился политолог, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

Еще до электоральной кампании по выбору Президента наблюдался информационный накат на Беларусь с различными фейками. "У определенных западных государств было четкое желание сорвать эти выборы, дестабилизировать обстановку, - заявил Беляев. - Нас запугивали террористическими угрозами всякие хоругви, полки, находящиеся на территории воюющих государств, которые грозили нам, что они зайдут, установят какую-то власть. Это просто продолжение той же информационной войны. И надо на самом деле немножко спокойнее к этому относиться".

Говоря о работе с молодежью, декан рассказал, что на факультете журналистики читается отдельная дисциплина по верификации, фактчекингу, защищаются кандидатские диссертации. "Это очень важно сегодня - не только говорить правду, но еще рассказывать о том, где нас пытаются обмануть, доказывать это с фактами на руках, поскольку мы будем жить, к сожалению, в мире, где начинает активно править искусственный интеллект, который сегодня Соединенные Штаты Америки хотят развивать и готовы выделить на это 500 млрд долларов. Потому что благодаря этому искусственному интеллекту готовятся генерировать абсолютно правдоподобные вещи, которые могут буквально в считаные минуты подорвать сознание человека, который в этом плохо разбирается, не ориентируется", - пояснил политолог.

Алексей Беляев:

"Сейчас речь же идет о когнитивных войнах, о войнах с глубоким философским подтекстом, где будут побеждать в первую очередь не силы оружия, а силы влияния на сознание человека".

Беларусь - это своеобразный полигон, на котором, пользуясь нашей избирательной кампанией, пытаются отрабатывать все эти элементы, считает декан. "Но с другой стороны, у нас уже был 2020 год, когда мы столкнулись с подобной угрозой. Слава богу, что мы сумели тогда понять эту опасность. И мы к ней уже подготовились. Поэтому у нас сегодня наши средства массовой информации очень быстро реагируют на подобного рода вбросы, на подобного рода провокации", - констатировал эксперт.

В Беларуси есть специальное распоряжение о том, как органы государственной власти сегодня должны реагировать на всякого рода активность в социальных сетях, добавил Алексей Беляев.