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На белорусско-литовской границе задержали автомобиль с поддельным свидетельством о регистрации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГКСЭ по Гродненской области.

Житель Гродно за рулем автомобиля Mercedes-Benz следовал через пункт пропуска "Каменный Лог". При проведении таможенного контроля у инспектора возникли сомнения в подлинности свидетельства о регистрации транспортного средства Литовской Республики.

Документ был изъят и направлен в Ошмянский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Как установили судебные эксперты, бланк свидетельства о регистрации транспортного средства Литовской Республики, выданного на автомобиль Mercedes-Benz, изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все реквизиты и изображения лицевой и оборотной сторон свидетельства выполнены способом струйной печати.

Ошмянским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.