3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
На белорусско-литовской границе задержали автомобиль с поддельным свидетельством о регистрации
На белорусско-литовской границе задержали автомобиль с поддельным свидетельством о регистрации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГКСЭ по Гродненской области.
Житель Гродно за рулем автомобиля Mercedes-Benz следовал через пункт пропуска "Каменный Лог". При проведении таможенного контроля у инспектора возникли сомнения в подлинности свидетельства о регистрации транспортного средства Литовской Республики.
Документ был изъят и направлен в Ошмянский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Как установили судебные эксперты, бланк свидетельства о регистрации транспортного средства Литовской Республики, выданного на автомобиль Mercedes-Benz, изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все реквизиты и изображения лицевой и оборотной сторон свидетельства выполнены способом струйной печати.
Ошмянским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
Судебные эксперты напомнили о рисках приобретения транспортных средств, бывших в эксплуатации, в том числе и из других государств. Во избежание негативных последствий, приобретая автомобиль, следует удостовериться в подлинности документов и идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств.