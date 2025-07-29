Более 900 автомобилей стоят в очереди на белорусско-польской границе - ГПК

Более 900 легковушек стоят в очереди на границе для въезда в Польшу, пишет БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест"). В очереди здесь находится 940 единиц. За сутки скопление легковушек перед данным погранпереходом увеличилось на 280 авто. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 34 %.

Наибольшее скопление грузовиков находится перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") - 710 фур. За 24 часа его контрольные службы оформили 26 % авто от нормы.

Более 500 единиц грузового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог"). Сотрудники данного погранперехода оформили 11 % большегрузов.