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На будущую память. Лучшие выпускники Беларуси приняли участие в митинге-реквиеме в Гомеле

Для молодого поколения важна историческая память, потому что она составляет основу народного единства.

Таким мнением поделились участники республиканского праздника "Последний звонок" во время митинга-реквиема на Аллее Героев в Гомеле.

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"Это вопрос нашей жизни, будущего нашей страны и не повторения этих уроков", - подчеркнул министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Второй день республиканского праздника "Последний звонок" будет тесно связан с патриотической тематикой и сохранением исторической правды.

В этом году Беларусь отметила 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 11-классники посетят военно-исторический комплекс "Партизанская криничка" и мемориал "Детям - жертвам войны" в Красном Береге.

последний звонокГомельвыпускники