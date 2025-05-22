На будущую память. Лучшие выпускники Беларуси приняли участие в митинге-реквиеме в Гомеле

Для молодого поколения важна историческая память, потому что она составляет основу народного единства.

Таким мнением поделились участники республиканского праздника "Последний звонок" во время митинга-реквиема на Аллее Героев в Гомеле.

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"Это вопрос нашей жизни, будущего нашей страны и не повторения этих уроков", - подчеркнул министр образования Беларуси Андрей Иванец.