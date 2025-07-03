На Буйничском поле прошел памятный митинг в честь павших за освобождение Беларуси

Участниками памятного митинга у мемориального комплекса "Буйничское поле" в Могилевском районе 3 Июля стали молодежь, ветераны Вооруженных сил и труда, представители общественных объединений и предприятий.

Минутой молчания они почтили тех, кто ценой своей жизни приближал освобождение Беларуси от фашистов, и тех, кто восстанавливал страну из руин. Праздничным маршем прошли представители военного гарнизона.

"Мои два прадеда погибли под Проней, поэтому для меня это место очень символичное. Мы гордимся тем, чего достигли после такой страшной войны. Мы стали действительно великой державой", - сказала одна из участниц митинга.