На что США и Европа делают ставку в экономике, объяснила эксперт

Вся мировая экономика перестраивается. Об этом в студии "Первого информационного" заявила Ирина Новикова, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ.

По ее словам, Западная Европа пытается перестроить свою экономику, т. к. на сегодняшний день там существуют три очень крупные проблемы. Первая - энергетический кризис, а также низкий уровень производительности труда и демографические проблемы.

Даже если учесть, что в Европу рвутся мигранты, то это совсем не означает, что они обладают высокой квалификацией. А т. к. в европейских странах падает производительность, то вопрос уже состоит в том, чтобы изменить саму структуру производства.

"Необходимо сконцентрироваться на высокотехнологическом производстве. А чтобы это сделать, его необходимо иметь, и необходимо иметь рабочую силу, обладающую квалификацией, чтобы работать на высокотехнологичном производстве. Это что касается Западной Европы", - пояснила Ирина Новикова.

Если же сравнить структуру валового продукта США и Западной Европы, то можно увидеть, что различается она примерно таким образом: в Соединенных Штатах 10-12 % ВВП приходится на промышленность, в Европе где-то около 20 %. Таким образом, США теперь как бы забирают часть промышленности, т. е. идет переток промышленности в Штаты из-за более дешевых энергоресурсов и более благоприятного инвестиционного климата. При этом в Европе также хотят создать преференциальные условия для инвестиций.