На дорогах Беларуси можно встретить 5 опытных белорусских электрокаров - они проходят обкатку

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Около 8 лет назад был презентован белорусский электромобиль, собранный на борисовском заводе. Сейчас новая работа тандема ученых и практиков. В чем все-таки принципиальное отличие машины образца 2017 года от последних образцов, в программе "Актуальное интервью" рассказал заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич.

Важное отличие, по его словам, что заводом БЕЛДЖИ куплена лицензия на автомобиль Х50, а значит, завод имеет право вносить изменения в конструкцию, чего не было для той модели автомобиля, на которой делался первый электромобиль. "Принципиальное отличие, что завод имеет все права для того, чтобы выпускать серийно электромобиль на базе этого кузова. Именно на той машине мы пришли к тому, что компонентная база должна быть своя, чтобы автомобиль действительно был белорусским. На том этапе мы получили фактически набор черных коробочек, из которых собрали автомобиль. И дальше мы не могли его как-то развивать и что-то с ним делать. А сейчас все это изготовлено в Республике Беларусь, мы уже более глубоко интегрировались в бортовую электронную систему автомобиля X50. Это стеклоподъемники, обогревы, кондиционеры - все, что делает езду комфортной".

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Первая пятерка опытных белорусских электрокаров проходит технические испытания, получает коммерческую оценку. Стоит задача к маю завершить последние процедуры, но окончательная ревизия всего и четкое понимание будет к июню, отметил Александр Белевич. "Не удивляйтесь, если вы увидите на дорогах Минска уже эти 5 автомобилей. Они ездят на самом деле по дорогам общего пользования. И с этой точки зрения мы получим, я надеюсь, положительные отзывы тех же водителей от эксплуатации. Мы доработаем еще свое программное обеспечение, внесем какие-то изменения в конструкторские решения, чтобы сделать автомобиль, с одной стороны, более надежным, с другой стороны, дешевым. Очень надеюсь, что мы найдем пути действительно снижения себестоимости и выходы на проектную цену".

Александр Белевич: