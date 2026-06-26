На Форуме регионов вручены знаки "Товар Союзного государства" белорусской технике

XIII Форум регионов Беларуси и России - одно из ключевых событий союзного года. Он продолжается 26 июня в Минске.

В Минском международном выставочном центре на уличной площадке проходит церемония вручения знака "Товар Союзного государства".

Данная официальная маркировка является знаком качества, подтверждающим высокую степень локализации производства. Она призвана защищать от недобросовестной конкуренции товары, которые имитируют белорусские или российские бренды.