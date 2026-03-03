На форуме "Женщина и будущее деревни" предложили ввести льготы на авто для молодых семей на селе

В Минск 3 марта съехались труженицы из всех регионов Беларуси. Они делятся своим видением развития села на ближайшие 5 лет в Овальном зале Дома правительства. Масштабный форум с названием "Женщина и будущее деревни" - одно из мероприятий, приуроченных к Году белорусской женщины.

Яркие эмоции и воспоминания на долгую память увезут с собой представительницы всех районов страны. В Овальном зале 3 марта были дамы разных профессий - учителя, врачи, труженицы АПК и многие другие.

С трибуны лучшие из лучших рассказали, каково быть сельской женщиной в Беларуси. Каждая из них точно знает о слабых местах, что еще нужно подтянуть. Особенно хочется подчеркнуть открывшиеся возможности для белорусок в Год белорусской женщины. Дом правительства - место, где принимаются важнейшие решения страны. 3 марта здесь не просто открылись двери, а для каждой были почет и внимание.

Теперь женщины точно не сомневаются, что их труд важен, нужен и его замечают.

Елена Гвоздева, председатель Александрийского сельисполкома Шкловского района:

"Мы предложили инициативы и назвали проблемы. А в докладе упор сделали на подвижность людей и обеспечение их мобильности. В этом вопросе предложили для молодых семей, которые проживают в сельской местности, предусмотреть возможные пути приобретения транспортных средств белорусского производства с учетом льготного кредитования. Также озвучили вопрос жилья для молодых специалистов, которые пришли на первое свое рабочее место в агропромышленный комплекс".

Глядя на современную белорусскую женщину, понимаешь, что будущее белорусской деревни находится в нежных и надежных руках. Сегодняшнее мероприятие - одно из тех, что приготовили в Год белорусской женщины.