На форуме "Женщина и будущее деревни" предложили ввести льготы на авто для молодых семей на селе
В Минск 3 марта съехались труженицы из всех регионов Беларуси. Они делятся своим видением развития села на ближайшие 5 лет в Овальном зале Дома правительства. Масштабный форум с названием "Женщина и будущее деревни" - одно из мероприятий, приуроченных к Году белорусской женщины.
Яркие эмоции и воспоминания на долгую память увезут с собой представительницы всех районов страны. В Овальном зале 3 марта были дамы разных профессий - учителя, врачи, труженицы АПК и многие другие.
С трибуны лучшие из лучших рассказали, каково быть сельской женщиной в Беларуси. Каждая из них точно знает о слабых местах, что еще нужно подтянуть. Особенно хочется подчеркнуть открывшиеся возможности для белорусок в Год белорусской женщины. Дом правительства - место, где принимаются важнейшие решения страны. 3 марта здесь не просто открылись двери, а для каждой были почет и внимание.
Теперь женщины точно не сомневаются, что их труд важен, нужен и его замечают.
Елена Гвоздева, председатель Александрийского сельисполкома Шкловского района:
"Мы предложили инициативы и назвали проблемы. А в докладе упор сделали на подвижность людей и обеспечение их мобильности. В этом вопросе предложили для молодых семей, которые проживают в сельской местности, предусмотреть возможные пути приобретения транспортных средств белорусского производства с учетом льготного кредитования. Также озвучили вопрос жилья для молодых специалистов, которые пришли на первое свое рабочее место в агропромышленный комплекс".
Глядя на современную белорусскую женщину, понимаешь, что будущее белорусской деревни находится в нежных и надежных руках. Сегодняшнее мероприятие - одно из тех, что приготовили в Год белорусской женщины.
По всей стране запланированы форумы, встречи, конференции, подчеркивающие важную роль дам в жизни семьи, их вклад в развитие своего дела, экономику и процветание родной Беларуси.