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Создание антифейк-контента в период электоральной кампании обсудили на городском семинаре в Минске
Ежегодный городской семинар, который прошел 4 ноября, был посвящен важному для страны электоральному периоду. А потому и акценты сделаны соответствующие - актуальная инфоповестка, антифейк-контент, обратная связь с трудовыми коллективами, а также эффективность работы корпоративной прессы.
О необходимости обсудить с коллегами то, как будет выстроена работа по подаче объективной информации (особенно сейчас, в период электоральной кампании), говорила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.
Сегодня надо не только понимать, как заявить о том или ином событии, а надо четко и слаженно работать всем вместе.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":
"Только в таком единстве мы на период электоральной кампании, да и в большую часть времени (на самом деле с властью и обществом) решаем одну и ту же задачу - отвечаем и действуем как механизм обратной связи аудитории. Мы поднимаем проблемные, критические темы и готовим материалы, а с другой стороны, транслируем импульс власти к обществу".
Елена Григорович, начальник отдела Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Центральная избирательная комиссия работает открыто. Сейчас заседания, которые проводятся, сопровождаются онлайн-трансляцией на сайте, и за ходом принятия решений можно следить. Помимо этого, активно размещаем информацию в Telegram-канале, в социальных сетях и доводим всю необходимую информацию до избирателей и других участников избирательного процесса.
Городской семинар собрал 300 участников - это эксперты, работники структурных подразделений Мингорисполкома, администраций районов, учреждений высшего образования и предприятий Минска. Все они взаимодействуют со СМИ. Присутствовали также представители корпоративных медиа. Кроме пленарного заседания, организована практическая работа секций по трем направлениям. Участники разберут актуальные кейсы, а также поучаствуют в играх по медиареагированию.
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