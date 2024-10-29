Создание антифейк-контента в период электоральной кампании обсудили на городском семинаре в Минске

Ежегодный городской семинар, который прошел 4 ноября, был посвящен важному для страны электоральному периоду. А потому и акценты сделаны соответствующие - актуальная инфоповестка, антифейк-контент, обратная связь с трудовыми коллективами, а также эффективность работы корпоративной прессы.

О необходимости обсудить с коллегами то, как будет выстроена работа по подаче объективной информации (особенно сейчас, в период электоральной кампании), говорила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.

Ольга Чемоданова

Сегодня надо не только понимать, как заявить о том или ином событии, а надо четко и слаженно работать всем вместе. Ольга Чемоданова

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":

"Только в таком единстве мы на период электоральной кампании, да и в большую часть времени (на самом деле с властью и обществом) решаем одну и ту же задачу - отвечаем и действуем как механизм обратной связи аудитории. Мы поднимаем проблемные, критические темы и готовим материалы, а с другой стороны, транслируем импульс власти к обществу".

Елена Григорович, начальник отдела Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Центральная избирательная комиссия работает открыто. Сейчас заседания, которые проводятся, сопровождаются онлайн-трансляцией на сайте, и за ходом принятия решений можно следить. Помимо этого, активно размещаем информацию в Telegram-канале, в социальных сетях и доводим всю необходимую информацию до избирателей и других участников избирательного процесса.