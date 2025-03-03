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На границе с Литвой задержаны двое мужчин с подозрительным арсеналом
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граница2025-03-03T15:33:04.000000Z00
22 баллона с газом, метеозонды и GPS-трекеры - такой набор нашли у двоих мужчин, задержанных в приграничье с Литвой.
Как сообщили в ГПК нашей страны, нарушители попали в поле зрения стражей рубежей под Гродно в ночь с 28 февраля на 1 марта. Во время осмотра местности пограничники заметили 2 авто и прицеп, в которых и лежал подозрительный арсенал.
Для каких целей мужчины планировали все это использовать, пока не ясно. По данному факту проводится разбирательство.