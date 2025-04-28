На какие выплаты рассчитывать автовладельцам в случае ДТП на территории РФ, пояснили в Белгосстрахе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/445713f8-42b8-4945-8e0a-29190c266567/conversions/5b7b7c4f-ed39-41bd-9610-0d05739df6d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/445713f8-42b8-4945-8e0a-29190c266567/conversions/5b7b7c4f-ed39-41bd-9610-0d05739df6d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/445713f8-42b8-4945-8e0a-29190c266567/conversions/5b7b7c4f-ed39-41bd-9610-0d05739df6d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/445713f8-42b8-4945-8e0a-29190c266567/conversions/5b7b7c4f-ed39-41bd-9610-0d05739df6d6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новый вид договора обязательного страхования, который действует на территории Союзного государства, был введен 23 апреля 2025 года. Теперь белорусским автовладельцам не нужно заключать дополнительный договор международного страхования при выезде в Россию.

О том, как при ДТП производятся выплаты по договору союзного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, рассказал начальник управления транспортного страхования Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" Илья Видук, сообщает БЕЛТА.

На территории Беларуси лимиты ответственности (максимальная сумма, которую страховая компания может выплатить потерпевшему в ДТП по ОСАГО) по сравнению с 23 апреля значительно выросли. Страховые взносы и выплаты по таким договорам отвязали от евро и установили в базовых величинах.

Теперь в Беларуси лимит составляет 1150 базовых величин (48,3 тыс. белорусских рублей).

"Раньше лимит ответственности по договорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств составлял 10 тыс. евро, теперь - почти 14 тыс. евро в эквиваленте. В РФ по страховому случаю максимальная компенсация вреда имуществу по ОСАГО - 400 тыс. российских рублей", - отметил Илья Видук.

Урегулирование производится по законодательству страны, на территории которой произошло ДТП.

Чтобы обезопасить себя, автовладельцам в дополнение к договору обязательного страхования рекомендуют заключить еще и договор добровольного страхования гражданской ответственности, который обеспечит возмещение ущерба в размере, превышающем установленный законодательством лимит ответственности.

Договор союзного страхования заключается в электронном виде через сайты шести страховых организаций (членов Белорусского бюро по транспортному страхованию) автовладельцем самостоятельно или через страхового агента. Самостоятельно заключить договор можно при условии, что в базе данных по обязательному страхованию уже содержится информация о страхователе и транспортном средстве.

При обращении в страховую компанию нужно предоставить документы на транспортное средство и документ, удостоверяющий личность. Специалист вносит необходимую информацию в программу, заполняет соответствующие графы. Затем распечатывается визуальная форма заявления, производится оплата услуг. После этого вся информация поступает в автоматизированную информационную систему АИС "Бюро" и договор страхования регистрируется в республиканской базе Белорусского бюро.