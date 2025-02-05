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На контроле КГК находится сохранность и качество кормов для животноводства
Каждый этап под контролем. КГК мониторит сохранность и качество кормов для животноводства. Ведь от этого напрямую зависят результаты работы целой сферы. И здесь крайне важно строгое соблюдение технологий в купе с железной дисциплиной, это всегда подчеркивает глава государства.
Как хозяйства подходят к этим вопросам и что показывают контрольные мероприятия, раскроем в проекте "На контроле Президента" при поддержке Комитета государственного контроля 6 февраля в вечернем эфире на "Беларусь 1".