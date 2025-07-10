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"На контроле Президента": как белорусские аграрии готовятся к массовой уборочной
Автор:Редакция news.by
Уборочные работы кипят в полях. К массовой страде присоединяется все больше хозяйств Беларуси.
В этом деле малейшие недостатки, просчеты недопустимы, подготовку к уборке и проведение самих работ строго контролируют соответствующие ведомства, в их числе Комитет госконтроля, который проводит мониторинги хозяйств по всей стране.
Что фиксируют специалисты? Расскажем в новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке Комитета государственного контроля. Смотрите 10 июля в вечернем эфире на "Беларусь 1".