"На контроле Президента": как белорусские аграрии готовятся к массовой уборочной

Уборочные работы кипят в полях. К массовой страде присоединяется все больше хозяйств Беларуси.

В этом деле малейшие недостатки, просчеты недопустимы, подготовку к уборке и проведение самих работ строго контролируют соответствующие ведомства, в их числе Комитет госконтроля, который проводит мониторинги хозяйств по всей стране.