"На контроле Президента": зачем государство охраняет то, что можно списать как ненужное прошлое

Государственный список историко-культурных ценностей ждет ревизия. Комитет госконтроля внес конкретные предложения правительству. Пересмотрят как сам перечень таких объектов, так и расценки на их реставрацию.

