"На контроле Президента": зачем государство охраняет то, что можно списать как ненужное прошлое

Государственный список историко-культурных ценностей ждет ревизия. Комитет госконтроля внес конкретные предложения правительству. Пересмотрят как сам перечень таких объектов, так и расценки на их реставрацию.

Как воссоздают уникальные сооружения? Какие легенды близки к правде и зачем государство охраняет то, что можно было давно списать в исторический утиль? "На контроле Президента" при поддержке Комитета государственного контроля. Смотрите 15 января вечером на "Беларусь 1".

Общество

На контроле Президента