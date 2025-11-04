На Лепельском полигоне проходят занятия с участниками оперсбора с руководящим составом ВС Беларуси

На Лепельском полигоне проходят занятия с участниками оперативного сбора, проводимого под руководством министра обороны Республики Беларусь. На учебных точках демонстрируется порядок обучения войск, а именно выполнение задач при подготовке и ведении боевых специальных операций с применением новейших способов и средств.

Цель - выработать у командного состава единое понимание и последовательность обучения с учетом подготовки Вооруженных Сил в новом учебном году, который в армии наступает в декабре.

На Лепельском полигоне демонстрируется все, что наработано в ВС Беларуси за 2025 год и что будет внедряться по всем частям в 2026 году. Это сделано для участников оперативного сбора, которые могут ознакомиться с наработками. Всего 10 учебных мест по разным направлениям - от медицины до штурма здания. Но все они так или иначе связаны с применением беспилотников или противодействием им. Сегодняшние реалии требуют высокого уровня автоматизации и дистанцирования военнослужащих.

Как один из примеров - перспективные образцы, которые уже применяют белорусские инженерные подразделения.

Сергей Башкевич, замначальника отдела управления инженерных войск Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

"Мы стараемся максимум использовать роботизированных средств, БПЛА, беспилотных наземных аппаратов, чтобы готовить личный состав к тому, что сохранит жизни ему и подразделениям механизированной танковой, мотострелковой, разведывательной групп в локальном конфликте или при ведении боевых действий при выполнении поставленных задач".