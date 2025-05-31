На "Линии Сталина" в честь Дня пограничника проходит реконструкция боя операции "Багратион"

На "Линии Сталина" 31 мая восстанавливают события времен войны - бой с участием погранвойск в операции "Багратион". Это сражение вошло в историю как одна из самых стратегических битв. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику белорусских пограничников.

Немного истории - в операции "Багратион" принимала участие 70-я армия из состава пограничников 4 стрелковых дивизий НКВД. За год до окончания войны - в марте-апреле 1944 года - армия в составе 2-го Белорусского фронта участвовала в Полесской наступательной операции. Летом того же года военнослужащие армии участвовали в разгроме немецких войск западнее Бреста.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16fc5e10-c2e6-47b7-aa9d-9b649fb53dfb/conversions/f8a2745e-a665-4758-b3c7-4d3dc6f4ac7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16fc5e10-c2e6-47b7-aa9d-9b649fb53dfb/conversions/f8a2745e-a665-4758-b3c7-4d3dc6f4ac7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16fc5e10-c2e6-47b7-aa9d-9b649fb53dfb/conversions/f8a2745e-a665-4758-b3c7-4d3dc6f4ac7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16fc5e10-c2e6-47b7-aa9d-9b649fb53dfb/conversions/f8a2745e-a665-4758-b3c7-4d3dc6f4ac7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

В основу реконструкции легли события июля 1944-го, когда части 217-го пограничного полка вели бой в деревне Косино - это нынешний агрогородок под Логойском. Шел бой за село, которое нацисты превратили в свой укрепленный пункт. На колокольне местной церкви гитлеровцы установили пулемет, который мешал советским военнослужащим продвижению вперед. Один из военнослужащих Федор Крылов, проявив героическую смелость, заставил вражеский пулемет замолчать, сняв часового. Но позже на одном из участков заработал еще один немецкий пулемет. Крылов получил приказ уничтожить противника, но гитлеровцы заметили молодого солдата и попытались захватить его живым. Крылов метнул в них связку гранат, но осколком был смертельно ранен. Федору Крылову было 22 года. Ценой своей жизни он помог сорвать вражескую атаку. Окруженная немецкая группировка в составе 300 человек была уничтожена, за что Федору Крылову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d156e92-7f24-4557-994d-156f01032063/conversions/972792b5-1f0d-487d-bbc5-6197c05db6ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d156e92-7f24-4557-994d-156f01032063/conversions/972792b5-1f0d-487d-bbc5-6197c05db6ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d156e92-7f24-4557-994d-156f01032063/conversions/972792b5-1f0d-487d-bbc5-6197c05db6ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d156e92-7f24-4557-994d-156f01032063/conversions/972792b5-1f0d-487d-bbc5-6197c05db6ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

В реконструкции боя задействован военно-патриотический клуб "Солдаты Победы", из техники - боевые образцы времен Великой Отечественной войны и участвует конная кавалерия. Организаторы подготовили действительно масштабный праздник.