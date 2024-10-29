На международной конференции в Минске обсудили обновленную Концепцию безопасности СГ

Тему безопасности Союзного государства в контексте глобальной геополитической трансформации подняли 30 октября на международной конференции в Минске. Встреча со специалистами Белорусского института стратегических исследований прошла по инициативе Госсекретариата Совета Безопасности Беларуси.

В частности, разговор был посвящен обновленной Концепции безопасности Союзного государства.

Напомним, проект документа разработан специально созданной белорусско-российской межведомственной рабочей группой в соответствии с резолюцией Высшего госсовета Союзного государства.

Формат встречи во многом уникальный. За круглым столом собрались не только представители силового блока, но также эксперты и аналитики из Беларуси и России - это лидеры общественного мнения.

Анатолий Бояшов, главный советник Белорусского института стратегических исследований:

"Мы путем дискуссий надеемся найти общие ответы на вызовы, которые сегодня есть в мире. В первую очередь это вмешательства во внутренние дела извне, иностранное электоральное вмешательство. Сегодня динамика этого вмешательства меняется, мы видим, что его формы становятся на порядок сложнее".

Как отметил заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси, от того, насколько обеспечена безопасность наших двух стран, зависит обстановка во всем Евразийском регионе. Безопасность Союзного государства в целом рассматривается в общеевразийском контексте.

"Основная цель нашей концепции - увидеть те проблемы, которые возникли за 25 лет после принятия нынешней концепции (потому что мир существенно изменился), увидеть стратегические интересы нашего Союзного государства и пути нашего дальнейшего движения", - обозначил заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Александр Неверовский.

Должны быть заложены позиции безопасного развития. Именно развитие и парадигма развития должны быть в основе, потому что безопасность статических систем в таком бурном мире невозможна. Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований

Александр Неверовский также отметил важную роль научно-экспертного сообщества при разработке проектов концептуальных документов.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

"Сегодня Беларусь и Россия - сильнейшие игроки на поле научно-информационного пространства. Потенциалы наук России и Беларуси согласованы и дополняют друг друга сильными сторонами. Если брать программы Союзного государства, то с 2000 по 2023 годы было реализовано более 80 программ на сумму более 65 млрд российских рублей".