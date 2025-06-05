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На Минск обрушился сильный ливень и ветер

На Минск обрушился сильный ливень и ветер

В Минске после сильного ливня с грозой подтоплены некоторые участки дорог. Так, водосток не справляется с потоком воды на некоторых улицах, пишет БЕЛТА.

На подтопленных столичных улицах движение транспорта затруднено. На этих участках улично-дорожной сети инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия. Госавтоинспекция дала рекомендации в связи с подтоплением.

Подтопление улиц в Минске

Госавтоинспекция рекомендует: если непогода застала в личном транспорте, не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и остановиться. Нелишним будет включить аварийную сигнализацию. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе проезжей части и нахождении вблизи дороги.

Из-за непогоды в некоторых районах Минска возможно отключение светофоров

В связи с аварией электросетей ввиду ухудшения погодных условий возможны отключения светофорных объектов в ряде районов Минска.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать указания дорожных знаков либо регулировщика при его наличии.

В Белгидромет сообщили, что по Минску выпало от 18 до 36 мм осадков, при этом месячная норма составляет 79 мм.

Больше всего досталось улице Шаранговича - здесь выпало 36 мм осадков. В Уручье - 27 мм.

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