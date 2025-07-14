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На МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей
Автор:Редакция news.by
На МКАД столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 14 июля около 9:00 в районе 19-го км внешнего кольца МКАД в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение четырех автомобилей: Renault, Mercedes и грузовых автомобилей ГАЗ и Iveco. 23-летняя пассажирка автомобиля Iveco доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.