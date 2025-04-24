На параде 9 Мая в Минске вальс Победы станцуют 1250 человек

К военному параду готовятся тысячи белорусов. Кульминационный эпизод театрализованный. В течение 15 минут зрителей ждет, пожалуй, один из самых массовых мини-спектаклей, посвященных подвигу героев.

Давайте представим, что мы как будто находимся на перроне железнодорожного вокзала, куда только-только прибыл поезд Победы вместе с фронтовиками. И все танцуют вальсы со своими любимыми под знакомые аккорды. Здесь и "Синий платочек", и "Майский вальс".

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Алексей Сак, главный режиссер театрализованного эпизода в рамках военного парада "Будем жить!": "У нас в этом году планируется дикторский текст на фоне наших театрализованных моментов, потому что песни, которые мы подобрали, они действительно отражают все то, что мы хотим сказать. Ты как будто смотришь полноценный фильм, но только этот фильм не на телевизоре, а он на площади, и ты максимально в этот момент вовлечен. Девушки встречают своих мужей, братьев. Когда приезжает поезд, идет вся эта волна встречи, радость, эмоции. Вот эту всю атмосферу мы хотим передать нашим зрителям".

Вальс Победы станцуют 1250 человек. Такого масштаба парад 9 Мая еще не видел. Помогать студентам будут профессиональные танцоры из легендарного коллектива "Хорошки" и Государственного ансамбля танца. Не обойдется без солистов. Это солисты Большого театра Беларуси, также солисты оркестра Финберга. Все будет очень душевно и масштабно, но это только один из эпизодов.

Впервые будет использована башня высотой почти 20 метров. Экраны, на которых будут показаны трогательные эпизоды, важные фото, видео, архивы. И там расцветет яблоневый цвет. В первом номере под музыку Высоцкого увидим фактически всю войну - знамя Победы, а под музыку Мулявина приедет поезд Победы. Конечно, этот поезд будет из белорусских автобусов МАЗ, готовят к участию в театрализованном эпизоде 20 единиц.