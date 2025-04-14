На полюсе холода Земли в Антарктиде побывал белорусский флаг

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f40b469-ba09-4f22-81c8-5b0214a3848f/conversions/ce1401eb-3dca-46dd-8600-c159e1396430-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f40b469-ba09-4f22-81c8-5b0214a3848f/conversions/ce1401eb-3dca-46dd-8600-c159e1396430-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f40b469-ba09-4f22-81c8-5b0214a3848f/conversions/ce1401eb-3dca-46dd-8600-c159e1396430-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f40b469-ba09-4f22-81c8-5b0214a3848f/conversions/ce1401eb-3dca-46dd-8600-c159e1396430-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Начальник 17-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов передал Национальной академии наук флаг Беларуси, который побывал на полюсе холода Земли, сообщает БЕЛТА.

Впервые в истории независимой Беларуси на полюсе холода Земли внутриконтинентальной станции Восток был поднят Государственный флаг Республики Беларусь. Это знаменательное событие произошло во время 17-й Белорусской антарктической экспедиции.

"Сотрудник нашей экспедиции Владимир Нестерович поднял белорусский флаг на полюсе холода Земли. Он принимал участие в проведении внутриконтинентальных санно-гусеничных походов на российскую станцию Восток. Мы его отправляли для наработки опыта дальних походов и работы с техникой. Он успешно прошел это жесточайшее испытание. Эти походы сравнимы с полетом в космос. На станции Восток в сезон от минус 60 до минус 75 градусов", - рассказал Алексей Гайдашов.

Владимир Нестерович поделился впечатлениями о пребывании в таких суровых условиях. По его словам, такие температуры в Антарктиде переносятся более мягко, чем можно было бы ожидать. "Конечно, чем ниже температура, тем сложнее дышать. И обязательно нужно, чтобы лицо было закрыто, нельзя дышать открытым воздухом, иначе можно заболеть воспалением легких. Носим теплую натуральную одежду, унты. Кожу обрабатываем и от ветра, и от солнца, носим защитные очки", - отметил он.

В Академии наук сегодня собрались участники 17-й Белорусской антарктической экспедиции и экспедиций разных лет, сотрудники организаций отделений биологических наук, физики, математики и информатики, химии и наук о Земле НАН Беларуси, участвующих в антарктической тематике, руководители научных организаций НАН Беларуси, молодые ученые. Развернута специальная фотовыставка.