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На полюсе холода Земли в Антарктиде побывал белорусский флаг
Начальник 17-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов передал Национальной академии наук флаг Беларуси, который побывал на полюсе холода Земли, сообщает БЕЛТА.
Впервые в истории независимой Беларуси на полюсе холода Земли внутриконтинентальной станции Восток был поднят Государственный флаг Республики Беларусь. Это знаменательное событие произошло во время 17-й Белорусской антарктической экспедиции.
"Сотрудник нашей экспедиции Владимир Нестерович поднял белорусский флаг на полюсе холода Земли. Он принимал участие в проведении внутриконтинентальных санно-гусеничных походов на российскую станцию Восток. Мы его отправляли для наработки опыта дальних походов и работы с техникой. Он успешно прошел это жесточайшее испытание. Эти походы сравнимы с полетом в космос. На станции Восток в сезон от минус 60 до минус 75 градусов", - рассказал Алексей Гайдашов.
Владимир Нестерович поделился впечатлениями о пребывании в таких суровых условиях. По его словам, такие температуры в Антарктиде переносятся более мягко, чем можно было бы ожидать. "Конечно, чем ниже температура, тем сложнее дышать. И обязательно нужно, чтобы лицо было закрыто, нельзя дышать открытым воздухом, иначе можно заболеть воспалением легких. Носим теплую натуральную одежду, унты. Кожу обрабатываем и от ветра, и от солнца, носим защитные очки", - отметил он.
В Академии наук сегодня собрались участники 17-й Белорусской антарктической экспедиции и экспедиций разных лет, сотрудники организаций отделений биологических наук, физики, математики и информатики, химии и наук о Земле НАН Беларуси, участвующих в антарктической тематике, руководители научных организаций НАН Беларуси, молодые ученые. Развернута специальная фотовыставка.
28 октября 2024 года в НАН Беларуси был дан торжественный старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции. В Антарктиду отправились 14 человек под руководством опытного полярника, участника всех предыдущих 16 экспедиций Алексея Гайдашова. В составе экспедиции - научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, НПЦ по биоресурсам, Института природопользования, Института физики), БГУ, Белгидромета и других организаций страны.