На РУП "Белмедпрепараты" в рамках ЕДИ обсудили инновационные проекты

"Сегодня мы практически независимы в части потребления электроэнергии. Например, ЗАО "БНБК", занимающееся производством удобрений, это тоже своего рода суверенность и независимость от партнеров, у которых мы ранее приобретали продукцию. Происходит становление и промышленных предприятий, которыми Беларусь по праву может гордиться, а также их продукцией. Это такие предприятия, как МАЗ, БЕЛАЗ".