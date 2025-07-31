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На РУП "Белмедпрепараты" в рамках ЕДИ обсудили инновационные проекты
Атомные энергоблоки созданы только в 32 странах мира, а БелАЭС обеспечивает свыше 40 % внутренних электропотребностей Беларуси. Это отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк.
О достижениях страны - от восстановления народного хозяйства и до инновационных проектов будущего - говорили на предприятии РУП "Белмедпрепараты" в рамках Единого дня информирования.
Сергей Масляк:
"Сегодня мы практически независимы в части потребления электроэнергии. Например, ЗАО "БНБК", занимающееся производством удобрений, это тоже своего рода суверенность и независимость от партнеров, у которых мы ранее приобретали продукцию. Происходит становление и промышленных предприятий, которыми Беларусь по праву может гордиться, а также их продукцией. Это такие предприятия, как МАЗ, БЕЛАЗ".
Кроме того, в Беларуси продолжается разработка единой стратегии обращения с отходами производства и потребления. Итоги подведут уже 4 августа.