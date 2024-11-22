На рынок труда в Беларуси могут вернуться более 10 тыс. пенсионеров

В результате принятых мер, которые начали действовать в Беларуси с января 2025 года, на рынок труда могут вернуться более 10 тыс. пенсионеров. Это заявляют эксперты, исходя из изменений, вступивших в силу.

В стране насчитывается около 446 тыс. трудящихся пенсионеров, из них у четвертой части были ограничения на размер пенсии. С нынешнего года терять часть пенсии работающим пенсионерам не придется, обращаться в какие-либо инстанции для перерасчета пенсии не нужно, все произойдет автоматически.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Указом предусмотрена значительная поддержка детей-инвалидов, которые потеряли кормильца. Им к пенсии с 1 января 2025 года устанавливается повышение. Размер повышения зависит от степени утраты здоровья ребенка-инвалида (сегодня это четыре степени), и повышение варьируется от 80 до 110 % бюджета прожиточного минимума пенсионера в среднем на душу населения".

Относительно отцов-одиночек с детьми-инвалидами государство тоже внесло коррективы. Теперь такой родитель имеет право на досрочный выход на пенсию (на 5 лет раньше срока при страховом стаже не менее 5 лет и общем не менее 25 лет).