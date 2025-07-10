На "Славянский базар" аккредитовано более полутысячи представителей СМИ

Более полутысячи представителей СМИ работают на "Славянском базаре в Витебске". Цифру озвучили на открытии международного пресс-центра фестиваля.

В город на Западной Двине приехали более 80 журналистов от 44 зарубежных СМИ из Азербайджана, Болгарии, Италии, Китая, России, Турции, Узбекистана, Швейцарии, Эстонии. "Славянский базар" также в объективе полусотни блогеров.

Витебск преобразился к приезду гостей. На улицах высажено более миллиона цветов, обновлены и главные локации форума. "Славянский базар" ежегодно привлекает большое количество зарубежных гостей. По безвизу на фестиваль искусств могут приехать представители семи десятков стран.

На флагштоках рядом с главной сценой фестиваля развеваются флаги четырех десятков стран-участниц.