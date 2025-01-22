На Солнце произошел выброс плазмы черного цвета. О чем говорит мистическая красота?

Редкое явление - выброс плазмы черного цвета - наблюдалось на Солнце 22 января в течение трех часов, говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Об этом пишет ТАСС.

"Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. В конечном счете вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но пока этот процесс шел, на протяжении около трех часов в короне наблюдалось <…> черное облако плазмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое событие является редким.

По словам ученых, такой цвет обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.