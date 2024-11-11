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На Солнце произошла вспышка самого высокого класса - вторая за день и третья за 2025 год

На Солнце зарегистрирована новaя вспышка высочaйшего класса Х. Вспышка такой мощности стала второй за 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

"4 января в 15:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E51) зарегистрирована вспышка Х1.8 продолжительностью 22 минуты", - говорится в сообщении.

Она стала второй за день и третьей по счету вспышкой высочайшего класса с начала 2025 года. Ранее сообщалось о вспышке Х1.1. Кроме того, 3 января была зарегистрирована вспышка Х1.2.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Фото © NASA/SDO

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