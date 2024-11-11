На Солнце произошла вспышка самого высокого класса - вторая за день и третья за 2025 год

На Солнце зарегистрирована новaя вспышка высочaйшего класса Х. Вспышка такой мощности стала второй за 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

"4 января в 15:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E51) зарегистрирована вспышка Х1.8 продолжительностью 22 минуты", - говорится в сообщении.

Она стала второй за день и третьей по счету вспышкой высочайшего класса с начала 2025 года. Ранее сообщалось о вспышке Х1.1. Кроме того, 3 января была зарегистрирована вспышка Х1.2.