На Солнце произошли две мощные вспышки

Две вспышки предпоследнего класса мощности произошли на Солнце в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"17 января в 5.11 (по минскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N06W24) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 16 минут. <…> В 6.20 (по минскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3961 (S11E44) - вспышка M1.2 продолжительностью 28 минут", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышки класса М не происходили на Солнце с 11 января.