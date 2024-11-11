Фото: mogilev.online

Огромную рыбу поймал рыбак Андрей Гуринович на Свислочи в Осиповичском районе, передает "Могилев. Онлайн" со ссылкой на сообщество "Рыбалка в Беларуси".

Мужчина поймал на спиннинг щуку длиной 120 см и весом 15,6 кг. Рыбак сделал фото и видео с рекордным уловом на память, а потом отпустил гиганта обратно в реку.