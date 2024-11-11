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На Свислочи в Осиповичском районе рыбак поймал огромную щуку. Сделал фото и отпустил
Огромную рыбу поймал рыбак Андрей Гуринович на Свислочи в Осиповичском районе, передает "Могилев. Онлайн" со ссылкой на сообщество "Рыбалка в Беларуси".
Мужчина поймал на спиннинг щуку длиной 120 см и весом 15,6 кг. Рыбак сделал фото и видео с рекордным уловом на память, а потом отпустил гиганта обратно в реку.
В комментариях люди восхитились таким трофеем, но еще больше - решением отпустить щуку назад в Свислочь.
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