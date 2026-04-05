На территории Минской области будет благоустроено семь родников
Белорусы вместе заботятся о масштабном обновлении рек и озер: в Минской области утвердили план благоустройства прибрежной территории. В фокусе внимания не только очистка водных объектов и борьба с инвазивными растениями, но и создание комфортной инфраструктуры для отдыха. Так, в 2026 году очистят 8 водоемов площадью 4 гектара, в популярных локациях установят три десятка новых спортивных площадок и обновят места для автотуристов. Госпрограмма "Экология" также направлена на поддержку эколокаций с источниками и родниками.
Татьяна Бас, начальник отдела Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Был разработан и утвержден план по наведению порядка на земле, который включает в себя более 75 мероприятий. Одним из таких мероприятий будет благоустройство родников. Всего на территории Минской области их будет благоустроено 7. Родники получат новые каптажи. Это позволит людям более удобно и комфортно набирать воду".
В разгаре весенний марафон благоустройства. Каждую субботу трудовые коллективы, депутаты и молодежь в своих населенных пунктах приводят в порядок городские улицы, памятные места и территории парков.
18 апреля республиканский субботник объединит всю Беларусь. Заработанные средства в том числе направят на создание постоянной экспозиции Национального исторического музея.