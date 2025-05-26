На трассе Орша - Витебск обнаружен труп 45-летнего россиянина

В МВД сообщили о задержании гражданина России, который может быть причастен к гибели соотечественника в Оршанском районе. По предварительным данным милиции, сегодня около половины девятого утра на трассе Орша - Витебск - недалеко от поселка Высокое - был обнаружен труп 45-летнего россиянина, поблизости стояла "лада" без регистрационных знаков. Рядом с телом лежал, предположительно, пистолет. По горячим следам правоохранители надели наручники на 41-летнего мужчину, также гражданина России. Сейчас устанавливаются род деятельности погибшего и задержанного, причины и все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.