На ЦЭ, состоявшемся в резервные дни, 100 баллов удалось получить 1 человеку

26 июня стали известны результаты ЦЭ, проходившего в резервные дни 21 и 23 июня. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства образования Республики Беларусь.

В резервные дни ЦЭ сдавали выпускники учреждений общего среднего образования, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основные сроки. Всего в централизованном экзамене в резервный день 21 июня (профильные учебные предметы) приняли участие 222 учащихся, в резервный день 23 июня (русский и белорусский языки) - 214 человек.

Максимально возможный результат 100 баллов в резервные дни ЦЭ удалось получить одному выпускнику (по белорусскому языку). Два участника набрали 98 баллов (по обществоведению) и один участник набрал 95 баллов (по физике).

Учащиеся, которые не смогли пройти ЦЭ в основные и резервные дни по объективным причинам, смогут сдать ЦЭ в иные сроки - 18 и 20 августа. 18 августа - один из профильных учебных предметов на выбор учащегося, 20 августа - русский или белорусский язык на выбор учащегося.

Получить информацию о результатах ЦЭ (в том числе в резервные дни), а также скан-копии своих работ и верные ответы к заданиям экзаменационной (тестовой) работы выпускники могут в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.

В Минобразования напомнили, что в этом году впервые участники ЦЭ и ЦТ в своих личных кабинетах смогут (при желании) воспользоваться системой электронной очереди и забронировать онлайн дату и время посещения приемной комиссии учреждения высшего образования в период приема документов в учреждения высшего образования. К системе подключено (с учетом филиалов) 45 вузов. Система предназначена для создания более комфортных условий для абитуриентов при подаче документов в учреждения высшего образования, снижения риска возникновения очередей.